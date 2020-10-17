17.10.2020 (13:02)

В армейском корпусе Черноморского флота прошла тренировка по управлению огнём артиллерии

На полигоне «Ангарский» в Республике Крым прошла тренировка по управлению ракетными ударами и огнём подразделений артиллерии армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В ходе мероприятия в обстановке, максимально приближенной к боевой, была проверена готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач огневого поражения объектов условного противника, а задачей командного состава стало повышение профессионального уровня и закрепление навыков управления подразделениями.

Особое внимание во время занятий было уделено работе расчётов с использованием навигационного оборудования, средств связи, изучению методики ведения разведки, отработке порядка действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и климатических условий, а также методике корректировки огня артиллерии.

Артиллеристы отработали порядок действий при выборе огневых позиций, их оборудовании и маскировке, работе на закрытой огневой позиции и скрытном перемещении на запасную огневую позицию.

В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники.



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