17.10.2020 (12:06)

Плавательный спортивный комплекс ЦСКА открылся после ремонта в Астрахани

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков открыл спортивный центр морской и физической подготовки ЦСКА в Астрахани после капитального ремонта.

«Сегодня мы открываем спортивный плавательный комплекс в Астрахани. Он имеет свою интересную историю, отмеченную многими победами на всероссийских и международных соревнованиях», - сказал Панков на церемонии открытия.

«Реконструкция плавательного комплекса, я думаю, послужит дальнейшему развитию физической культуры и спорта не только в Каспийской флотилии, но и в целом в городе Астрахани», - продолжил он.

Замминистра подчеркнул, что военное ведомство развивает спорт в ВС РФ, в том числе совершенствует физкультурно-спортивную инфраструктуру.

«Это важная задача, это непростая задача, это финансово ёмкая задача, но мы стараемся последовательно решать эту задачу, год от года, объект от объекта улучшая и развивая спортивную инфраструктуру нашей российской армии», - сказал он.

Строительство новой чаши бассейна, капитальный ремонт спортивного комплекса в Астрахани – это часть масштабной программы по модернизации спортивных объектов ВС РФ.

В прошлом году был реконструирован стадион филиала ЦСКА в Ростове-на-Дону. Продолжается строительство конноспортивного комплекса и международной сухопутной полосы препятствий в спортивном центре ЦСКА в Ватутинках. В Санкт-Петербурге модернизируется спортивная база Военного института физической культуры и спорта. Развитие спортивной базы ЦСКА в регионах даст возможность молодым спортсменам готовится в победам на соревнованиях мирового уровня, используя современные спортивные объекты и тренажеры и применяя новейшие методики.



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