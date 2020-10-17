17.10.2020 (09:00)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии в ходе учения уничтожили условных подводных диверсантов

Экипажи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии (КФл), принимающих участие в тактическом учении, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне.

По замыслу учения экипаж флагмана КФл – ракетного корабля «Татарстан», входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных диверсантов с помощью бортового гидроакустического вооружения.

От боевого расчета гидроакустической станции поступил доклад об обнаружении в районе якорной стоянки кораблей на незащищенном рейде подводных диверсантов условного противника.

На кораблях была объявлена тревога, экипажи экстренно приготовили корабли к бою и походу и выставили вооружённые вахты ППДО.

Корабли, несущие вахту по противоподводно-диверсионной обороне используя гидроакустические станции наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр акватории, после чего с целью уничтожения боевых пловцов условного противника, экипажи провели учебные профилактические гранатометания.

В завершение учения водолазные группы из состава экипажей кораблей спустились под воду для осмотра подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладок взрывных устройств и возможных повреждений.

Справочно:

16 октября 2020 г. в акватории Каспийского моря стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год.

В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

Корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Учение пройдет в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы 6 кораблей, 7 самолетов и более 400 военнослужащих.

Учения проводятся с целью контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств.

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