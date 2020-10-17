17.10.2020 (08:45)

Около 1000 выпускников военных вузов пополнили войска ЦВО в 2020 году

Около 1000 выпускников высших военный учебных заведений пополнили войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В 2020 году около 1000 офицеров-выпускников высших военных учебных заведений уже прибыли к новым местам службы и приступили к выполнению обязанностей», - заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Он также отметил, что до конца года соединения и воинские части 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО пополнит более 100 летчиков, штурманов и других авиационных специалистов.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что для проведения социальной и служебной адаптации офицеров-выпускников 2020 года, направленных для прохождения воинской службы в соединения и части ЦВО, командованием округа определены и назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров, имеющих боевой опыт.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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