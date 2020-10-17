17.10.2020 (08:30)

Российские разведчики в Таджикистане сдали экзамен на выносливость

В рамках контрольной проверки по физической подготовке за 2020 учебный год, военнослужащие разведывательных подразделений 201-й военной базы РФ в Таджикистане сдали экзамен на выносливость, совершив марш-бросок.

«Пятикилометровый участок местности военнослужащие преодолели в составе штатных подразделений с оружием. Время преодоления дистанции фиксировалось по крайнему военнослужащему, прибывшему на финиш. Марш-бросок является обязательным упражнением для разведывательных подразделений с целью проверки выносливости и физической подготовленности личного состава, а также для укрепления стрессоустойчивости и сплочения воинского коллектива», - пояснил помощник командира военной базы по физической подготовке майор Умар Балаев.

Всего к марш-броску было привлечено около 300 военнослужащих разведывательных подразделений.

Сдача контрольных занятий по предметам боевой подготовки за 2020 учебный год, проходит в подразделениях 201-й военной базы в период с 12 по 22 октября.

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