17.10.2020 (08:00)

В челябинском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» прошел смотр строя и песни

В челябинском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» прошел смотр строя и песни, посвященный 75-летию Великой Победы и 100-летию Военно-воздушной академии.

Первой на строевой плац под Государственным флагом Российской Федерации и Боевым знаменем филиала вышла нештатная рота почетного караула (РПК). В её состав отбирают лучших курсантов, которые показывают отличные результаты, как в строевой выучке, так и в учебном процессе. РПК выступала вне конкурса и показала высочайший уровень подготовки и слаженности действий.

Конкурсная часть смотра была поделена на три номинации: исполнение песни в составе курса, прохождение торжественным маршем и прохождение с песней в составе рот. Все элементы оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели филиала и приглашенные гости. Организаторами смотра выступил 1 факультет (подготовки штурманов).

Навыки владения строевыми приемами показали и первокурсники. Спустя два месяца после поступления в филиал они прошли по плацу с песней «Служить России». Всего в смотре приняло участие более 1000 курсантов.

«В этом году мы отмечаем два больших и очень важных для всей страны юбилея. 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 100-летний юбилей Военно-воздушной академии. Курсанты 1 факультета сами выступили с инициативой посвятить смотр этим датам. А значит, для самих себя, поднять уровень проведения смотра и взять на себя ответственность за сохранение исторической памяти о многих славных победах русской армии», - сказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске, заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов.

Вне конкурса в смотре строя и песни принял участие подшефный юнармейский отряд «Юные штурманы». Кадеты челябинской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой уже давно принимают участие во всех больших торжественных построениях филиала. И даже готовят показательные выступления с карабинами и приемами рукопашного боя.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице