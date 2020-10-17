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17.10.2020 (07:00)

Министерство обороны Российской Федерации развернет мобильный многопрофильный госпиталь в Республике Абхазия

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.
Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из города Будённовска (Ставропольский край) в город Сухум (Республика Абхазия).
В составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.
По завершению марша мобильный многопрофильный  госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в г. Сухум, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики Абхазия.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Южный военный округ , Медицина , COVID-19
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