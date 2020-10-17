17.10.2020 (07:00)

Юнармейцы ЕАО приняли участие военно-спортивной игре «Зарница»

Юнармейцы Еврейской автономной области провели военно-спортивную игру «Зарница». В игре приняло участие около 50 юных патриотов региона.

Мероприятие было организовано в лагере «Юннаты» среди воспитанников детского дома. Ребята поделились на команды и при активной поддержке своих друзей состязались в ловкости, силе и выносливости при прохождении полосы препятствий, меткости при стрельбе, разборке и сборке автомата Калашникова, в выполнении нормативов по РХБ защите и строевой подготовке. Кроме того, обязательным этапом для команд был конкурс о знании военной истории, большинство вопросов которого было посвящено Великой Отечественной войне.

Судьями на этапах выступили военнослужащие Восточного военного округа. Они обеспечили спортивный интерес игре и помогали юным патриотам в вопросах военного дела.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице