17.10.2020 (06:30)

Психологи ВВО готовы к приему новобранцев в ходе осеннего призыва в Республике Бурятия

Специалисты психологической работы соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) дислоцированного в Республике Бурятия, готовы к приему новобранцев в ходе осеннего 2020 года призыва.

На пунктах приема молодого пополнения гарнизонов Республики Бурятия военные психологи проведут первичное изучение новобранцев.

В течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Также будут проведены различные тренинги, направленные на сплочение воинских коллективов.

Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации новобранцев привлечено более 30 специалистов, изучение будет проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

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