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17.10.2020 (06:00)

Мотострелки ВВО выполнили задачи по огневой подготовке в общевойсковых защитных комплектах

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, выполнили задачи по огневой подготовке в общевойсковых защитных комплектах (ОЗК).

В ходе выполнения  нормативов по огневой подготовке из автомата АК-74М, снайперской винтовки Драгунова и пулемета «Печенег» военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи в зоне условного химического заражения.

По замыслу тактического эпизода группа РХБ  разведки выявила предельное содержание химических веществ в районе и доложила на командный пункт. По сигналу «химическая тревога» мотострелки экипировались в ОЗК, продолжив выполнять огневые задачи в средствах защиты.

В ходе выполнения практических действий военнослужащие также выполнили норматив по длительному нахождению в средствах индивидуальной защиты и последующей обработке имущества с помощью индивидуальных средств дегазации. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы дымовые шашки и другие средства имитации.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска РХБ защиты
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