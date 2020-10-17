17.10.2020 (06:00)
Мотострелки ВВО выполнили задачи по огневой подготовке в общевойсковых защитных комплектах
Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, выполнили задачи по огневой подготовке в общевойсковых защитных комплектах (ОЗК).
В ходе выполнения нормативов по огневой подготовке из автомата АК-74М, снайперской винтовки Драгунова и пулемета «Печенег» военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи в зоне условного химического заражения.
По замыслу тактического эпизода группа РХБ разведки выявила предельное содержание химических веществ в районе и доложила на командный пункт. По сигналу «химическая тревога» мотострелки экипировались в ОЗК, продолжив выполнять огневые задачи в средствах защиты.
В ходе выполнения практических действий военнослужащие также выполнили норматив по длительному нахождению в средствах индивидуальной защиты и последующей обработке имущества с помощью индивидуальных средств дегазации. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы дымовые шашки и другие средства имитации.