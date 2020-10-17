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17.10.2020 (05:30)

В отделении ДОССАФ Забайкальского края завершилась подготовка водителей

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, завершили программу обучения в отделении ДОССАФ России Забайкальского края, всего было подготовлено более 40 военных водителей.

Военнослужащие прошли обучение на автодроме по трем программам подготовки, продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.

Военных водителей подготавливали в соответствии с установленными регламентами по категориям С, СЕ, D, для обучения использовались автомобили Урал, автобусы ПАЗ и прицепы.

Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывали и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства при движении по труднопроходимой местности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ДОСААФ
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