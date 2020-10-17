17.10.2020 (05:30)
В отделении ДОССАФ Забайкальского края завершилась подготовка водителей
Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, завершили программу обучения в отделении ДОССАФ России Забайкальского края, всего было подготовлено более 40 военных водителей.
Военнослужащие прошли обучение на автодроме по трем программам подготовки, продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.
Военных водителей подготавливали в соответствии с установленными регламентами по категориям С, СЕ, D, для обучения использовались автомобили Урал, автобусы ПАЗ и прицепы.
Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывали и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства при движении по труднопроходимой местности.