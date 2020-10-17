17.10.2020 (05:00)

На Камчатке прошла военно-тактическая игра «Заря-Восток-2020»

На Камчатке, на военном полигоне соединения морской пехоты «Радыгино» прошла военно-тактическая игра «Заря- Восток-2020».

Её участниками стали воспитанники регионального отделения движения «Юнармия», учащиеся профессиональных образовательных учреждений и члены федерации страйкбола Камчатского края, которые были сведены в 2, противостоящие друг-другу команды. Задачами команд в ходе игры являлись организация обороны своих позиций и захват территорий противоборствующей стороны.

Инструкторы из числа военнослужащих морской пехоты ТОФ, с соблюдением всех мер безопасности, обеспечили перевозку участников игры на автомобилях «Урал» и бронетранспортерах БТР-82А и танках Т-80 по игровому полю, применяли имитацию для формирования тактического фона игры.

В заключение мероприятий на полигоне для всех участников военно-тактической игры морскими пехотинцами была развернута полевая кухня.

Военно-спортивная и тактическая игра в таком формате проводятся на Камчатке уже в третий раз. Она пользуется большой популярностью и привлекают ребят из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района.

Всего в игре «Заря-Восток-2020» приняло участие свыше 250 человек.

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