17.10.2020 (04:30)

Военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в праздничных торжествах в честь 280-летия со дня основания Петропавловска-Камчатского

Военнослужащие соединений и частей Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) приняли участие в праздновании 280-ой годовщины со дня основания города Петропавловска-Камчатского.

Представители Командования ОКВС, военные моряки и морские пехотинцы вместе с руководителями края и города, возложили цветы и гирлянду к памятнику прославленному капитану-командору, руководителю Второй Камчатской экспедиции и основателю Петропавловска-Камчатского Витусу Берингу.

Сегодня же у стелы «Город воинской славы» на городской набережной, военнослужащие ТОФ отдали воинские почести воинам, павшим при защите Отечества. Над центральной площадью столицы Камчатского края прозвучал оружейный салют.

17 октября 1740 года в Авачинскую губу вошли корабли Второй Камчатской экспедиции пакетботы «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел» под командованием Алексея Чирикова и Витуса Беринга. Этот день прибытия кораблей в гавань и считается днем основания города Петропавловска.

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