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17.10.2020 (04:00)

В одном из отделений «Юнармии» Забайкальского края состоялась торжественная церемония по принятию клятвы юнармейца

В Доме творчества п. Приаргунск Забайкальского края состоялась торжественная церемония по принятию клятвы юнармейца. 28 юношей и девушек военно-патриотического объединения "Малая застава" пополнили ряды местного отделения «Юнармии».

В торжественной церемонии принимали участие военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, сотрудники местного военкомата, начальник местного отделения "Юнармия", а также жители п. Приаргунск. Участники мероприятия поздравили ребят с вступлением в ряды «Юнармии».

Торжественная часть закончилась исполнением гимна «Юнармии» "Служить России". Позже для юнармейцев были организованы мастер-классы по основам военного дела.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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