16.10.2020 (23:30)

Северный флот приступил к подготовке инженерно-сапёрных штурмовых подразделений для действий в Арктике

В морской инженерной службе Северного флота на базе отдельного морского инженерного полка (ОМИП) состоялся учебный сбор военных инженеров сухопутных и береговых войск флота.

В мероприятии приняли участие военнослужащие инженерных подразделений мотострелковых соединений армейского корпуса из Печенги и Алакуртти, а также специалисты ОМИП Северного флота. В течение недели они проходили теоретическую и практическую подготовку к инженерному обеспечению действий сухопутных и береговых войск флота в условиях Крайнего Севера и Арктики с учётом накопленного практического опыта участия в боевых действиях и учениях.

Одним из важнейших вопросов учебного сбора военных инженеров Северного флота стала подготовка штурмовых инженерных подразделений. Для их тренировок в ходе летнего периода обучения на территории морского инженерного полка в посёлке Щукозеро Мурманской области была построена специальная инженерно-штурмовая полоса препятствий, на которой в последний день учебного сбора прошли соревнования штурмовых подразделений.

Штурмовые подразделения были сформированы в отдельной мотострелковой и отдельной арктической мотострелковой бригадах, а также в отдельном морском инженерном полку Северного флота. На соревнования были выставлены 6 команд военных инженеров. Все они на время поочередно проходили препятствия инженерно-штурмовой полосы: десантирование из макета вертолёта по канату, инженерная разведка местности и разминирование, преодоление искусственных преград и метание в деревянную мишень малой сапёрной лопаты.

По итогам соревнований первое место с лучшим результатом – 6 минут – заняло штурмовое подразделение инженерно-сапёрного батальона ОМИП Северного флота.

Штурмовые инженерные подразделения комплектуются из наиболее физически подготовленных военнослужащих, прошедших необходимую подготовку по специальности. Основной упор в обучении личного состава данных подразделений будет сделан на действия в условиях Крайнего Севера и Арктики.

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