16.10.2020 (20:30)

В клиническую практику эндоскопического отделения ГВКГ им. Н. Н. Бурденко внедрены новейшие технологии

В отделении эндоскопии ГВКГ им. Н. Н. Бурденко проводятся все виды современных диагностических исследований и высокотехнологичных лечебных эндоскопических вмешательств при предопухолевых заболеваниях, доброкачественных и злокачественных опухолях верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, толстая кишка), верхних и нижних дыхательных путей.

Подтверждением этого может служить клинический случай, когда у члена семьи военнослужащего, пациентки пожилого возраста, с тяжелой сопутствующей патологией, был выявлен рак желудка на ранней стадии, размером до 40 мм в диаметре. На онкологическом консилиуме она признана функционально неоперабельной. Как единственно возможным вариантом помощи данной больной, проведена эндоскопическая резекция опухоли, а на третьи сутки она была уже выписана из стационара. При морфологическом исследовании удаленного материала опухоль удалена радикально.

Отделение оснащено самой современной эндоскопической аппаратурой экспертного класса, которое позволяет диагностировать онкозаболевания на самых ранних стадиях с наилучшим прогнозом, что значительно улучшает результаты лечения. Так, удаление раннего рака толстой кишки с помощью эндоскопических технологий позволяет излечить больного, не удаляя пораженный орган целиком, и выписать его из стационара уже на вторые сутки после вмешательства.

Все исследования проводятся с использованием электронных цифровых видеоэндоскопических систем ведущих мировых и отечественных производителей.

Они позволяют выполнить осмотр в режиме высокой четкости, с различной степенью увеличения объекта, а также в режимах виртуальной хромоскопии, что значительно повышает эффективность диагностики различной патологии. Кроме этого, при проведении эндоскопических исследований имеется возможность осуществления видеодокументации на цифровые носители, что обеспечивает объективизацию данных и возможность их архивирования с целью последующего контроля и сравнительной оценки в динамике.

Расширение возможностей эндоскопической диагностики ранних форм рака стимулировало развитие нового направления в эндоскопии - лечения больных с онкологической патологией с помощью внутрипросветной эндоскопической хирургии. Эти вмешательства проводятся с помощью самых современных электрохирургических, лазерных и аргоноплазменных установок под наркозом.

В эндоскопическом отделении внедрены в клиническую практику самые современные эндоскопические операции, такие как различные варианты удаления доброкачественных и злокачественных новообразований, в том числе с диссекцией в подслизистом слое и др. Для паллиативного лечения применяются различные виды стентирований органов, фотодинамическая терапия и радиочастотная абляция.

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