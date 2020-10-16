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16.10.2020 (20:15)

Спасательное буксирное судно Северного флота «Алтай» вошло в Средиземное море

Спасательное буксирное судно Северного флота «Алтай», выполняющее задачи дальнего похода, завершила прохождение Суэцкого канала и вошло в Средиземное море.

Судно взяло курс на встречу с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков», который с августа действует в Средиземном море.

В течение нескольких недель СБС «Алтай» выполнял поставленные задачи в акватории Красного моря. Для охраны и обороны судна от возможных пиратских и террористических атак на его борту находится группа морских пехотинцев Северного флота.

Справочно:

Спасательное буксирное судно «Алтай» входит в состав отдельного отряда спасательных судов Северного флота и предназначено для поисково-спасательного обеспечения сил флота в море, в том числе во время дальних походов. СБС «Алтай» неоднократно принимал участие в походах кораблей и судов Северного флота в Арктику, Атлантику и в Средиземное море.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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