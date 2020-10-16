16.10.2020 (20:00)

Саперы ЮВО обезвредили в Ростове-на-Дону около 20 артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Группа разминирования соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, уничтожила боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону.

Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат Ростовской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена в ходе проведения строительных работ. Прибывшими специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как более 17 артиллерийских осколочно-фугасных снарядов калибра 76-мм времен Великой Отечественной войны. Кроме того, недалеко от места первой находки обнаружены еще два боеприпаса времен войны — 152-мм артиллерийский снаряд и 82-мм минометная мина.

Опасные находки были извлечены и вывезены на полигон мотострелкового соединения, где уничтожены накладным зарядом.

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