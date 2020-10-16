16.10.2020 (19:30)

Расчеты ПГРК «Ярс» в рамках учения совершают интенсивные маневренные действия в Ивановской области

Военнослужащие Тейковского соединения РВСН в рамках контрольной комплексной проверки под руководством командующего Владимирским ракетным объединением совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Учение позволяет совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

В командно-штабном учении задействовано около 10 образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, а также радиационной, химической и биологической защиты.

Всего к учениям с Тейковским ракетным соединением привлечено более 3 тыс. военнослужащих РВСН и задействовано более 300 единиц техники.

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