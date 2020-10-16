16.10.2020 (19:45)

Более 600 военнослужащих и около 150 единиц техники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ было задействовано в учении на полигоне Сосновый бор в Бурятии

На полигоне Сосновый бор в Бурятии завершилось тактическое учение с батальонной тактической группой отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ. Мероприятие боевой подготовки проводилось под руководством командира соединения гвардии полковника Дениса Шишова.

Помимо десантно-штурмовых подразделений, к учению были привлечены разведывательные, зенитные ракетные, противотанковые, инженерно-саперные, огнеметные, артиллерийские, медицинские и ремонтные подразделения соединения.

«Цель учения — проверка теоретических знаний и практических навыков командиров и штабов всех степеней по организации десантирования и боя, а также управления подразделениями при выполнении боевых задач в сложной, быстро меняющейся обстановке», — отметил гвардии полковник Денис Шишов.

Кроме того, в ходе учения командиры совершенствовали свою работу в определении и постановке задач подчиненным и приданым подразделениям, а также получили практику в организации применения и эффективном управлении расчетами беспилотных летательных аппаратов совместно с подразделениями артиллерии и противовоздушной обороны в составе разведывательно-огневого корпуса с максимальным использованием их возможностей.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, личный состав подразделений соединения выполнил все положенные мероприятия и выдвинулся на штатной технике на аэродром взлета Восточный под Улан-Удэ, после чего приступил к подготовке техники и личного состава к десантированию.

На следующий день передовой отряд от разведывательных и десантно-штурмовых подразделений, совершив десантирование в указанный район, провел блокирование и уничтожил условного противника в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Ведением разведывательно-поисковых действий в глубине территории, контролируемой НВФ, передовой отряд нарушил снабжение, а также уничтожил живую силу и базы НВФ.

Используя результаты, достигнутые передовым отрядом, основные силы батальонной тактической группы численностью более 300 военнослужащих и трех единиц боевой техники (боевая машина десанта БМД-2), совершив маневр по земле и воздуху с последующим десантированием, захватили выгодный рубеж и удерживали его в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником.

В дальнейшем ведением оборонительного боя и удержанием захваченного рубежа десантники установили контроль в зоне ответственности, обеспечили правовой режим и действия войск национальной гвардии и органов внутренних дел в условиях активных действий НВФ.

Всего к учению привлекались более 600 военнослужащих, было задействовано около 150 единиц военной и специальной техники.

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