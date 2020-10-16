16.10.2020 (19:15)

С инженерно-саперными подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО завершились тактико-специальные учения

С инженерно-саперными подразделениями гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированными в Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях, завершились тактико-специальные учения на полигонах в районах дислокаций.

В ходе учений военнослужащие выполнили нормативы по установке минных полей в ночных условиях и проделыванию проходов в минных полях условного противника. Для обозначения секторов проходов использовалась специальная светящаяся краска. После выполнения нормативов все установленные мины были обезврежены.

Инженерно-разведывательные дозоры на бронетранспортерах БТР-82А совершили марш на 50 километров с периодическими остановками и проведением инженерной разведки местности. Саперы применяли миноискатели ИМП-С2, ПИПЛ, ИНВУ-3М.

Всего в учениях принимали участие более 400 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО, включая машины для отрывки котлованов МДК-З, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАД-2, самоходные реактивные установки разминирования УР-77, инженерные машины разграждения ИМР-З и тяжелые механизированные мосты ТММ-2.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице