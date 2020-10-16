16.10.2020 (19:00)

Тульские десантники приняли участие в церемонии перезахоронения останков солдат Великой Отечественной войны

В рамках проведения акции «Вахта памяти-2020», военнослужащими Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, а также командованием военно-патриотического воспитания молодежи Тульского соединения, Правительством Тульской области и региональным общероссийским движением «Юнармия» проведен ряд мероприятий военно-патриотической направленности.

В ходе военно-патриотических мероприятий прошла церемония перезахоронения останков Бойцов-Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые были обнаружены на Тульской земле, они обороняли нашу Родину и погибли сдерживая врага.

Останки 92 советских солдат погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов обнаруженных в ходе поисковых работ акции «Вахта памяти-2020» были преданы земле. Имена 14 бойцов удалось установить.

Торжественным маршем под звуки военного оркестра прошли воины-десантники, отдав дань памяти Героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Цветы павшим воинам возложили командир Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Евгений Тонких, администрация Тульской области и города Тулы, ветераны ВДВ, а также военнослужащие соединения и юнармейцы.

В Белевском районе Тульской области, также прошло захоронение останков бойцов найденных в ходе поисковых работ акции «Вахта памяти-2020».

В рамках проведения военно-патриотической акции «Вахта памяти-2020» прошло открытие памятника «Экипажу танка Т-34» открытому в Могилевском сквере рядом с установленным в 1966 году памятником танку Т-34. В постаменте скульптурной композиции использованы подлинные фрагменты брони и ходовой части танка Т-34, поднятые в июне 2019 года в Поныровском районе Курской области.

Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года совместно с региональными поисковыми отрядами.

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