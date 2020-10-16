16.10.2020 (18:45)

Ротация российских миротворческих батальонов в Приднестровье завершена в полном объеме

В Приднестровье завершилась ежегодная ротация мотострелковых батальонов Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в Зоне безопасности (протяженность 225 километров и до 20 километров в ширину).

Военнослужащие заступили на 15 миротворческих постов и контрольно-пропускных пунктов, расположенных в Центральном и Южном участках Зоны безопасности, где будут выполнять миротворческую миссию с октября 2020 по октябрь 2021 года.

Мотострелковый батальон, вышедший из состава совместных миротворческих сил, прибыл в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие приняли казарменное помещение и получили задачи на подготовительный период. В течение года они будут обучаться на базе ОГРВ ПРРМ по основным предметам боевой подготовки, а также по предметам специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

Ротация российских миротворческих батальонов в Приднестровье проводится ежегодно в октябре.

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