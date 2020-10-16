16.10.2020 (18:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по противопожарной подготовке.

При поступлении сигнала пожарные расчёты отработали подъем по тревоге и выехали к месту чрезвычайной ситуации, совершив 10 километровый марш в городских условиях. По замыслу занятия, в местах компактного проживания военнослужащих ОГРВ ПРРМ и членов их семей произошло условное возгорание.

По прибытии на место условного происшествия пожарные расчеты отработали норматив по боевому развертыванию пожарной техники. В ходе занятий пожарными расчетами использовались пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на шасси автомобилей «Урал-5557» и КамАЗ-43118, предназначенных для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.

Пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель. Противопожарная тренировка носила плановый характер.

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