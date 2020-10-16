16.10.2020 (18:15)

Танковую армию ЗВО в ходе весеннего призыва пополнят более 6,5 тыс. призывников

На территории шести субъектов Российской Федерации соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа пополнят свыше 6,5 тысяч призывников и молодых специалистов по итогам осеннего призыва текущего года.

Каждого военнослужащего в призывных пунктах обеспечат летней и зимней формой одежды, несессером, электронными и банковскими картами, средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и антисептиками.

К местам прохождения службы солдат доставят в медицинских масках, где их разместят в изолированных спальных помещениях на двухнедельный карантин. По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут комплексное медицинское обследование.

После окончания карантина вновь прибывшее пополнение приведут к военной присяге, после чего военнослужащие приступят к боевой учебе на современных образцах вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

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