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16.10.2020 (18:15)

Танковую армию ЗВО в ходе весеннего призыва пополнят более 6,5 тыс. призывников

На территории шести субъектов Российской Федерации соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа пополнят свыше 6,5 тысяч призывников и молодых специалистов по итогам осеннего призыва текущего года.

Каждого военнослужащего в призывных пунктах обеспечат летней и зимней формой одежды, несессером, электронными и банковскими картами, средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и антисептиками.

К местам прохождения службы солдат доставят в медицинских масках, где их разместят в изолированных спальных помещениях на двухнедельный карантин. По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут комплексное медицинское обследование.

После окончания карантина вновь прибывшее пополнение приведут к военной присяге, после чего военнослужащие приступят к боевой учебе на современных образцах вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Военная служба по призыву , Танковые войска , Призыв , Западный военный округ
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