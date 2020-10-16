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16.10.2020 (18:00)

Российские военные базы в Центральной Азии перевооружены на современные транспортные вертолеты

В 2020 году российские военные базы в Таджикистане и Киргизии полностью перевооружены на современные модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«В текущем году завершили перевооружение авиационной базы в Киргизии и авиагруппы 201 военной базы в Таджикистане на современные модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1», - заявил генерал-полковник Александр Лапин.

На смену Ми-8МТВ, ранее стоявших на вооружении, пришли современные винтокрылые машины Ми-8МТВ5-1 с обновленным комплексом прицельно-навигационного оборудования, усовершенствованным бортовым комплексом обороны и купольными камерами. Также тактико-технические характеристики новых вертолетов позволяют выполнять полеты на предельно малых высотах с использованием очков ночного видения ОНВ-1.

Всего в 2020 году на российские военные объекты ЦВО за рубежом было поставлено четыре вертолета модификации МТВ5-1. Два из них были доставлены на аэродром «Кант» в Киргизской Республике в июне текущего года и два вертолета авиагруппы российской военной базы в Таджикистане были заменены в сентябре.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Вертолеты , Центральный военный округ , ВВС , Перевооружение , Военная база , Воздушно-космические силы (ВКС)
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