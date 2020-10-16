16.10.2020 (17:30)

Российские и белорусские миротворцы на учении «Нерушимое братство-2020» продемонстрировали высокую готовность к операциям по поддержанию мира

По итогам заключительного этапа командно-штабного учения Миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020», который прошёл сегодня на полигоне Лосвидо в Витебской области Республики Беларусь, российские и белорусские миротворцы показали высокую полевую выучку и готовность к операциям по поддержанию мира.

«На этих учениях не было противника, тут не делили на свой-чужой. Главной задачей являлось остановить кровопролитие и пресечь попытки создания провокаций. Думаю, что эти учения продемонстрировали высокую готовность участников к операциям по поддержанию мира. Это не только моя позиция, но и руководителей ОДКБ, которые наблюдали за практическими действиями», - сказал старший воинского контингента Российской Федерации генерал-майор Рустам Миннекаев.

За ходом практических действий заключительного этапа командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство–2020» наблюдали Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. На мероприятии также присутствовали официальные делегации государств – членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе.

В ходе учения были отработаны задачи по ведению операции по поддержанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие самодельным взрывным устройствам. Осуществлены в зоне ответственности блокирование и досмотр населенного пункта. Во взаимодействии с милицейским (полицейским) и спасательными подразделениями отработаны задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни.

Справочно:

В учении под руководством Командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майора Вадима Денисенко участвовали контингенты государств – членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников учения составляла более 900 человек, также были задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе БпЛА, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа.

Организация и проведение данных мероприятий осуществлялась в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

Все плановые мероприятия учения проводились с соблюдением строгих санитарных и эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице