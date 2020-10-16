16.10.2020 (17:15)

На учении «Нерушимое братство-2020» в Беларуси применили современный российский антидронный комплекс "Силок"

На заключительном этапе учения Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2020», который проходит на полигоне Ло?свидо в Витебской области, военнослужащие Центрального военного округа применили новейший российский антидронный комплекс "Силок".

По замыслу учения противоборствующие стороны создали рой самодельных беспилотников для разведки и нанесения точечных бомбовых ударов по противнику. Разведка сообщила о планах одной из сторон сбросить с беспилотников бомбы на 150-метровый понтонный мост, который был развернут для помощи населенному пункту, отрезанному от мегаполиса из-за боестолкновений. Благодаря автоматическим возможностям комплекса, миротворцы смогли обезопасить мост, а также полностью закрыть небо для беспилотников над буферной зоной.

За ходом практических действий заключительного этапа командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство–2020» наблюдают Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. На мероприятии также участвуют официальные делегации государств – членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе.

Также в ходе учения отрабатываются выполнение задач по ведению операции по поддержанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие самодельным взрывным устройствам. Осуществляют в зоне ответственности блокирование и досмотр населенного пункта. Во взаимодействии с милицейским (полицейским) и спасательными подразделениями отрабатывают задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни.

В учении под руководством Командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майора Вадима Денисенко участвовали контингенты государств – членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников учения составляла более 900 человек, также были задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе БПЛА, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа.

Организация и проведение данных мероприятий осуществлялась в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

Все плановые мероприятия учения проводились с соблюдением строгих санитарных и эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

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