16.10.2020 (16:45)

Российские летчики в Таджикистане обеспечили огневую поддержку с воздуха наступающим мотострелкам

Экипажи авиационной группы 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане, в ходе проведения летно-тактического учения обеспечили огневую поддержку с воздуха наступающим мотострелковым подразделениям.

В районе полигона Ляур экипажи ударных вертолетов Ми-24 провели воздушную разведку местности и обеспечили сопровождение колонн боевой техники. В ходе пилотирования вертолетчики отработали противозасадные действия на опасных участках, а также порядок взаимодействия с пунктами управления и авианаводчиками. На основном этапе учения экипажи вертолетов выполнили авиационное обеспечение маневров батальонной тактической группы, блокировав и нанеся ракетный удар по основным наземным силам условного противника в горах на удалении до 3 тыс. метров.

Также в ходе выполнения учебно-боевой задачи экипажи отработали полеты на предельно малых высотах, что позволяет наиболее эффективно противодействовать незаконным вооруженным формированиям, имеющим на вооружении переносные зенитные ракетные комплексы.

К двухдневному учению, которое состоялось в рамках контрольной проверки подразделений военной базы, было привлечено около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения, военной техники, в том числе танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А. Контрольная проверка подразделений 201-й военной базы по предметам боевой подготовки за 2020 учебный год проходит в период с 12 по 22 октября.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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