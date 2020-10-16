16.10.2020 (16:00)

В Белоруссии на учении «Нерушимое братство-2020» впервые отработали доставку гуманитарного груза на внешней подвеске вертолета

В Белоруссии впервые отработали доставку гуманитарного груза на внешней подвеске вертолета. Практическое действие было обработано на командно-штабном учении Миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020», который проходит на полигоне Лосвидо в Витебской области Республики Беларусь.

Груз размещался на облегченной платформе П-7, закрепленной на вертолет Ми-8 с помощью специальной сетки и фиксированной тросами.

Масса груза составляла около 3 тонн. Экипаж доставил медикаменты, продовольствие, одежду и средства личной гигиены в населенный пункт, где условия местности не позволяли посадить вертолёт. Такой метод доставки гуманитарных грузов ранее применялся только на российских стратегических учениях.

Прикрытие и огневую поддержку воздушной доставке гуманитарного груза обеспечили пары российских ударных вертолетов Ми-24 Центрального военного округа, а также транспортно-боевых Ми-8 вооруженных сил Республики Беларусь.

За ходом практических действий заключительного этапа командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство–2020» наблюдают Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. На мероприятии также участвуют официальные делегации государств – членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе.

Также в ходе учения отрабатываются выполнение задач по ведению операции по поддержанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие самодельным взрывным устройствам. Осуществляют в зоне ответственности блокирование и досмотр населенного пункта. Во взаимодействии с милицейским (полицейским) и спасательными подразделениями отрабатывают задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни.

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