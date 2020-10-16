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16.10.2020 (15:45)

Российские мотострелки учились уничтожать легкобронированные цели на учениях в горах Таджикистана

Мотострелковые подразделения российской военной базы в Таджикистане уничтожили легкобронированные цели из вооружения бронетранспортеров БТР-82А в горах. Тактические учения проходили в ходе сдаче контрольной проверки за 2020 учебный год.

Используя особенности естественного ландшафта местности, военнослужащие отработали задачи инженерного оборудования оборонительных рубежей и запасных огневых позиций. Экипажи боевых машин с ходу и коротких остановок выполнили упражнение контрольных стрельб из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм танкового пулемета, уничтожив подразделения условного противника, находящиеся в авангарде с организацией засад и огневыми контратаками на расстояниях от 300 до 1500 метров.

Всего в ходе боевых стрельб горные стрелки успешно поразили более 300 статических и динамических мишеней, имитирующие джихад-мобили и живую силу условного противника. Контрольная проверка подразделений 201-й военной базы по предметам боевой подготовки за 2020 учебный год продлится до 22 октября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Таджикистан
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