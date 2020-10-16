16.10.2020 (15:15)

На учении «Нерушимое братство-2020» в Белоруссии экипажи российских вертолетов обеспечили высадку десанта и доставку гуманитарного груза

Экипажи вертолётов Центрального военного округа Ми-8АМТШ «Терминатор» обеспечили высадку десанта и доставку гуманитарного груза в ходе первого этапа командно-штабного учения Миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020», который проходит на полигоне Лосвидо в Витебской области Республики Беларусь.

В ходе практических действий экипажи вертолетов доставили в район проведения миротворческой операции передовые разведывательные группы, а также гуманитарный груз с медикаментами.

Прикрытие и огневую поддержку вертолетов с десантниками и гуманитарным грузом обеспечили пары российских ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил», а также транспортно-боевых Ми-8 Вооруженных сил Республики Беларусь. Также в практическом эпизоде были задействованы беспилотные летательные комплексы «Орлан-10» и «Тахион-4».

Справочно:

В учении под руководством Командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майора Вадима Денисенко участвуют контингенты государств – членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников учения составляет более 900 человек, также задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе БпЛА, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

Все плановые мероприятия учения проводятся с соблюдением строгих санитарных и эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

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