16.10.2020 (14:45)

Летно-тактические учение с экипажами истребителей-перехватчиков МиГ-31 стартовало в Пермском крае

Летно-тактическое учение экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиаполка полка Центрального военное округа (ЦВО) по обнаружению и уничтожению крылатых ракет стартовало в Пермском крае.

В ходе учения пилоты МиГ-31 выполнят патрулирование воздушного пространства совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО А-50 и отработают обнаружение, сопровождение, принуждение к посадке и условное уничтожение учебных воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, бомбардировщики и истребители условного противника. В рамках учения, операторы самолетов ДРЛО А-50 выполнят обнаружение, идентификацию целей различных типов, действующих во всем диапазоне высот, и выдадут целеуказание экипажам истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые отработают действия по перехвату, условному уничтожению и принуждению к посадке учебных воздушных целей.

В учении, проходящем в рамках контрольной проверки за 2020 год, задействовано около 20 истребителей-перехватчиков МиГ-31, истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолетов-разведчиков Су-24МР и самолет дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО А-50, более 250 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, операторов радиотехнического комплекса, группы обеспечения и управления полетами. Учение завершится во второй половине октября.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за учебный период.

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