16.10.2020 (14:15)

На учении «Нерушимое братство-2020» миротворцы России и Белоруссии устранили последствия «подрыва» цистерны с аммиаком

На заключительном этапе учения Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2020», который прошел на полигоне Лосвидо в Витебской области, миротворцы России и Белоруссии отработали ликвидацию последствий подрыва автоцистерны с аммиаком.

По замыслу учения беспилотный летательный аппарат Республики Беларусь в ходе ведения воздушной разведки обнаружил подрыв автоцистерны с нанесённым знаком «Химическая опасность». Подразделения РХБ защиты Российской Федерации с помощью специальных машин провели разведку и обнаружили повреждение цистерны, в котором перевозили аммиак. Очаги заражения были оперативно ликвидированы во взаимодействии с МЧС Республики Беларусь. Для предотвращения дальнейшего распространения химически активного вещества на ветреной стороне была поставлена специальная водяная завеса.

За ходом практических действий заключительного этапа командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство–2020» наблюдают Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. На мероприятии также участвуют официальные делегации государств – членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе.

Также в ходе учения отрабатываются выполнение задач по ведению операции по поддержанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие самодельным взрывным устройствам. Осуществляют в зоне ответственности блокирование и досмотр населенного пункта. Во взаимодействии с милицейским (полицейским) и спасательными подразделениями отрабатывают задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни.

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