16.10.2020 (17:45)

Министр обороны России и президент Казахстана обсудил с вопросы региональной безопасности

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудили в Нур-Султане вопросы региональной безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества России и Казахстана в военной сфере.

Ранее в пятницу Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства республики Нурланом Ермекбаевым. Министры обороны подписали ряд документов в области военного сотрудничества.

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