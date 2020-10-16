16.10.2020 (17:45)
Министр обороны России и президент Казахстана обсудил с вопросы региональной безопасности
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудили в Нур-Султане вопросы региональной безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества России и Казахстана в военной сфере.
Ранее в пятницу Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства республики Нурланом Ермекбаевым. Министры обороны подписали ряд документов в области военного сотрудничества.
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