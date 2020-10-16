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16.10.2020 (14:00)

Новый наземный комплекс управления ГЛОНАСС появится к 2027 году

Ввод в эксплуатацию нового наземного комплекса управления Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) планируется к 2027 году.

В состав нового наземного комплекса управления (НКУ), помимо средств управления, расположенных на территории России, войдут также станции
в Антарктиде. Кроме того, новый НКУ позволит обеспечить взаимодействие
с измерительными станциями Роскосмоса.

Управление и обеспечение бесперебойного функционирование орбитальной группировки ГЛОНАСС осуществляют боевые расчеты Центра управления системой ГЛОНАСС, а также командно-измерительных комплексов и пунктов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС, расположенных на территории России.

В настоящее время в составе орбитальной группировки российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 27 космических аппаратов, из которых 24 используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, один в орбитальном резерве и еще один временно выведен на техническое обслуживание.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВТ , ВВС , Перевооружение , Воздушно-космические силы (ВКС)
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