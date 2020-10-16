16.10.2020 (13:45)

На кораблях Каспийской флотилии на переходе в морские полигоны проведены учения по РХБ защите

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) в составе корабельных ударных групп (КУГ) провели учение по ликвидации последствий применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

По замыслу учения, возникла угроза применения условным противником ОМП с использованием беспилотного летательного аппарата (БпЛА) по курсу движения кораблей КУГ. Расчетами ПВО кораблей беспилотный летательный аппарат (БпЛА) был уничтожен, однако угроза поражения экипажей химическим отравляющем веществом не была полностью исключена.

При обнаружении автоматическими газоанализаторами превышения содержания опасных химических веществ на палубах кораблей по сигналу «Радиационная опасность» экипажи в средствах РХБ защиты приступили к проведению мероприятий по дезактивации зараженных участков.

Ликвидация последствий применения условным противником ОМП осуществлялась путем специальной обработки верхней палубы и надстроек корабля дезактивационным средством.

Для предотвращения непосредственного воздействия поражающих факторов на личный состав все боевые посты и командные пункты кораблей были загерметизированы.

Кроме того, в ходе учения экипажи кораблей отработали нормативы по одеванию средств индивидуальной защиты, а также мероприятия по прохождению дозиметрический контроля уровня радиации с помощью индивидуальных дозиметров.

Справочно:

16 октября 2020 г. в акватории Каспийского моря стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год.

В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

Корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Учение пройдет в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы 6 кораблей, 7 самолетов и более 400 военнослужащих.

Учения проводятся с целью контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств.

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