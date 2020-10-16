16.10.2020 (16:30)

На военных полигонах в Калининградской области подводят итоги летнего периода обучения

На военных полигонах Хмелевка и Правдинский в Калининградской области подводят итоги летнего периода обучения.

Ход контрольных занятий, а также состояние полигонов проверил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он отметил: «Контрольные занятия на калининградских полигонах проходят планово. Подразделения 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота демонстрируют неплохие результаты».

Замминистра также подчеркнул, что благодаря конкурсу Армейских международных игр «Морской десант» на полигоне Хмелевка дооснастили учебно-материальную базу.

Кроме того, в ходе практических занятий по морской десантной подготовке Юнус-Бек Евкуров ознакомился с устройством и характеристиками малого десантного корабля на воздушной подушке проекта 12321 «Евгений Кочешков», на котором в данный момент проводились плановые тренировки с личным составом бригады по загрузке и выгрузке боевой техники.

В соответствие с директивой Министра обороны Российской Федерации с 1 сентября 2020 года создан 5-й общевойсковой полигон Правдинский 11-го армейского корпуса.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на полигоне Правдинский проверил ход контрольных занятий по огневой подготовке в одной из танковых рот 11-го танкового полка армейского корпуса, показавшей хорошие результаты во время проверки.

Командир 11-го армейского корпуса Балтийского флота генерал-майор Андрей Рузинский доложил замминистру о том, что на созданном полигоне завершается дооборудование второй танковой директрисы и общевойскового стрельбища, что обеспечит качественное проведение занятий по боевой подготовке.

Заместитель Министра обороны РФ отдал указания завершить дооборудование полигона в подготовительном периоде и с 1 декабря приступить на нем к плановым занятиям по боевой подготовке.

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