16.10.2020 (15:00)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели комплекс корабельных учений на переходе морем

На переходе в назначенный морской район для выполнения задач боевой подготовки экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) провели комплекс корабельных учений, в ходе которых штабом соединения были проверены знания и практические навыки вахтенных офицеров по плаванию и маневрированию кораблей в ордере в составе корабельных ударных групп (КУГ), проведены занятия с офицерским составом по организации противовоздушной и противоминной обороны в море.

Кроме того, экипажи кораблей КУГ провели тренировку по связи, в ходе которой по вводной различными способами налаживались каналы связи между кораблями в море, а также с береговым центром управления КФл, узлами связи пунктов постоянного базирования кораблей, а также с расчетами загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух».

Тренировка по связи проводилась в различных районах Каспийского моря с целью отладки качества связи и повышения уровня прохождения сигналов.

Также на кораблях проведены учения по организации борьбы за живучесть на переходе морем, по прохождению кораблями узкостей, тренировки вахтенных сигнальщиков по использованию светотехнических средств связи, занятия с операторами навигационных радиолокационных комплексов.

На судах обеспечения, следующих в морской полигон, проверена готовность к аварийно-спасательному и ресурсному обеспечению действий корабельных тактических групп (КТГ), выполняющих задачи в море.

Справочно:

16 октября 2020 г. в акватории Каспийского моря стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год. В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

Корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Учение пройдет в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы 6 кораблей, 7 самолетов и более 400 военнослужащих.

Учения проводятся с целью контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств.

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