16.10.2020 (17:00)

Министры обороны России и Казахстана подписали договор о военном сотрудничестве

Министры обороны России генерал армии Сергей Шойгу и Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев заключили в Нур-Султане Межгосударственный договор о двустороннем военном сотрудничестве.

Стоит отметить, что это беспрецедентный документ. Обычно в таких случаях подписывается Межправительственное соглашение, в этом случае подписан Межгосударственный договор о военном сотрудничестве, что по значимости и важности на несколько порядков выше.

Также Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали План сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2021 год, который по всем разделам кратно шире, чем был план на текущий год. Это говорит о стратегическом характере партнерства России и Казахстана в военной области.

После вступления в силу обновленного договора прекратит свое действие Договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, основные положения которого были реализованы.

Как это предусмотрено межгосударственными документами прошлых лет, в соответствии с положениями обновленного договора военное сотрудничество осуществляется по широкому спектру и включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

Обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.

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