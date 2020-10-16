16.10.2020 (16:15)

Министр обороны России передал казахстанскому коллеге архивные документы о вкладе народа республики в Победу в Великой Отечественной войне

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу передал главе военного ведомства Казахстана генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в разгром врага в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе казахстанского народа в нашу общую Победу. Передаю вам эти документы», — сказал Сергей Шойгу.

Он уточнил, что подборка называется «Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны».

«Здесь из наших архивов материалы о всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали. Здесь подлинные документы и решения начальника Генерального штаба и руководителя Ставки. Также привезли Вам газету с первым упоминанием о панфиловцах», — добавил глава российского военного ведомства.

Кроме того, Сергей Шойгу передал коллеге архивные материалы о Герое Советского Союза первом министре обороны Казахстана генерале армии Сагадате Нурмагомбетове.

«Большое спасибо. Очень ценный для нас материал», — ответил Нурлан Ермекбаев, подчеркнув, что 2020-й — это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и напомнив, что в июне подразделение казахстанской армии участвовало в военном параде на Красной площади.

Министр обороны России в свою очередь напомнил, что глава военного ведомства Казахстана в сентябре посетил музейный комплекс «Дорога памяти» в Подмосковье.

«Отмечу, что казахстанская сторона приняла активное участие в формировании его информационного массива», — отметил глава российского военного ведомства, поблагодарив министра обороны, работников архивов Казахстана «за огромный вклад в создание музея «Дорога памяти».

«Это место, где сосредоточены имена и фотографии всех участников Великой Отечественной войны. Признательны за такое активное участие в создании «Дороги памяти»», — подчеркнул Сергей Шойгу.

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