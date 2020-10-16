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16.10.2020 (13:15)

Военнослужащие дальней авиации сдают итоговую проверку за летний период обучения

В авиационном управлении соединения дальней авиации, дислоцированного в Саратовской области, проходят плановые контрольные занятия за летний период обучения 2020 учебного года.

Данные мероприятия проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-майора Сергея Кобылаша.

 С военнослужащими всех категорий проведены строевые смотры, проводятся проверки по основным дисциплинам, включая инженерную, тактическую, специальную, РХБЗ, огневую подготовку.

Также военнослужащие отработают алгоритм действий при проведении командно-штабной тренировки.

Принимают зачеты члены комиссии, в составе которой офицеры командования дальней авиации.

По окончании сборов будут подведены итоги и присвоены классные квалификации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Специальная подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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