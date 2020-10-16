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16.10.2020 (13:30)

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали полеты с дозаправкой в воздухе в рамках итоговой проверки за 2020 год

В Амурской области на аэродроме Украинка экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили полеты в сложных метеоусловиях в рамках контрольной проверки за учебный период. Продолжительность полетов экипажей дальней авиации составила более 4 часов.

В ходе полетов летчики дальней авиации отработали дозаправку в воздухе, которая проходила на высоте свыше 6000 метров на скорости более 550 километров в час. Расстояние между самолетом-заправщиком и стратегическим ракетоносцев составляло менее 20 метров.

Полетные задания выполнены как в светлое, так и в темное время суток. Командир авиационного соединения гвардии полковник Андрей Малышев отметил слаженные действия экипажей при выполнении данных полетных заданий.

Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Самолеты , ВВС , Боевая подготовка , Проверка боеготовности , Воздушно-космические силы (ВКС)
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