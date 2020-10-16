16.10.2020 (13:15)

Разведчики ЦВО приняли участие в комплексных учениях на трех полигонах в Сибири

Военнослужащие разведывательных подразделений 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в комплексных учениях на полигонах Кара-Хаак, Юргинский, Алейский.

По замыслу учений, военнослужащим необходимо было совершить многокилометровый марш, провести разведывательные мероприятия на заданных участках местности, устроить засады на передовые силы условного противника, уничтожить бронетехнику и живую силу «врага», а также произвести захват секретных документов. Действия отрабатывались в полной боевой экипировке, с использованием современных средств разведки «Фара», «Соболятник». В ходе учения большое внимание уделялось скрытному передвижению и тактической маскировке военнослужащих, а также выходу разведывательных групп из района выполнения специальных задач и отработке контрзасадных маневров при внезапном нападении условного противника.

На завершающем этапе учений разведчики выполнили стрельбы из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.

Учения разведывательных подразделений проходили в рамках итоговой проверки за летний период обучения. В них было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

41-й ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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