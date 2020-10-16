16.10.2020 (13:00)
Землетрясение в Кемеровской области не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе
Землетрясение, которое произошло в Кемеровской области в ночь с 15 на 16 октября, не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа (ЦВО) в регионе.
Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет.
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