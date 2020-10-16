16.10.2020 (12:45)

Артиллеристы ЦВО на учении под Оренбургом при поддержке танковых подразделений уничтожили крупные силы условного противника

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танковых подразделений уничтожили крупные силы условного противника на учении в Оренбургской области.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу учения, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» обнаружили несколько колонн бронетехники, продвигавшихся в направлении населённого пункта с нескольких сторон. По решению командования военнослужащие совершили марш в назначенный район и заняли оборону для отражения атаки противника.

Артиллеристы, применив самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Град», провели артподготовку контрнаступления. Затем танковые подразделения на танках Т-72Б3 перешли из обороны в наступление и уничтожили разрозненные группы условного противника.

В учении, которое прошло в рамках итоговой проверки за 2020 год, приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц боевой техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице