16.10.2020 (15:30)

Положения договора о военном сотрудничестве России и Казахстана отвечают уровню интеграции в сфере безопасности

Межгосударственный российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве, который планируется подписать сегодня, полностью отвечает достигнутому уровню интеграции двух стран в области безопасности. Об этом заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Республики Казахстан генерал-лейтенантом Нурланом Ермекбаевым.

«Предлагаю перейти к обсуждению актуальных вопросов взаимодействия, а затем подписать ряд документов, основной из которых — Межгосударственный договор о военном сотрудничестве. Его положения полностью отвечают современным условиям и достигнутому уровню интеграции в области безопасности. Казахстан — одна из немногих, если не единственная страна, с которой у нас такое широкое военное сотрудничество и такое глубокое и всеобъемлющее соглашение», — сказал Министр обороны Российской Федерации.

Сергей Шойгу отметил, что искренне рад встрече с казахстанским коллегой и возможности обсудить актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере обороны.

«Республика Казахстан — основной стратегический союзник и ближайший партнёр России. Несмотря на пандемию, военное сотрудничество между нашими странами поступательно развивается. Оно организовано в соответствии со среднесрочной программой двустороннего стратегического партнёрства в военной области на 2019–2021 годы, — сказал глава российского военного ведомства. — Сегодня подпишем план сотрудничества на очередной год, в котором будет уточнён порядок дальнейшего взаимодействия. Основное внимание уделим совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках многосторонних форматов ОДКБ, СНГ и ШОС, а также развитию Единой региональной системы ПВО».

Сергей Шойгу отметил, что в Казахстане налажено функционирование испытательных полигонов Минобороны России, в упрощённом порядке решаются вопросы транзита российских военных грузов через территорию республики. Министр обороны РФ также выразил благодарность за это казахской стороне, заявив, что высоко оценивает уровень двустороннего военно-технического сотрудничества.

«Постоянно растёт объём экспорта российской продукции военного назначения в Казахстан, — подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу. — Большое значение имеет сфера военного образования. На сегодняшний день в российских военных вузах безвозмездно обучается 731 казахстанский военнослужащий».

В свою очередь министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что отношения Казахстана с Российской Федерацией во всех сферах, и в том числе в военной области, развиваются очень динамично.

Мы всегда открыты для обсуждения и конструктивного решения любых вопросов. Активно участвуем не только в двустороннем формате взаимодействия, но и в рамках различных международных организаций. Это и ОДКБ, и ШОС, и СНГ», — сказал Нурлан Ермекбаев.

Он также добавил, что срок нынешнего официального визита Министра обороны РФ очень сжатый, выразил готовность принять Сергея Шойгу с отдельным визитом в любом формате.

«Пусть это будет рабочий, неофициальный или частный визит. И не только как Министра обороны Российской Федерации, но и как президента Русского географического общества, чтобы мы могли показать Вам и достопримечательности нашей страны», — сказал Нурлан Ермекбаев.

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