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16.10.2020 (11:10)

Сегодня в акватории Каспийского моря стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии

Сегодня в акватории Каспийского моря стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год.

В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

Корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Учение пройдет в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы 6 кораблей, 7 самолетов и более 400 военнослужащих.

Учения проводятся с целью контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Учения , Корабли , Боевая подготовка
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