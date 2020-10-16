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16.10.2020 (12:15)

Более 220 жилых помещений по военной ипотеке приобретено военнослужащими в Калининградской области в 2020 году

За 9 месяцев 2020 года в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) заключено 227 сделок на общую сумму более 818 млн. руб., из них 21 - по договорам долевого участия в строительстве, а 24 военнослужащих приобрели жилые дома с земельным участком.

При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 60,3 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 58,3 тысячи рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 63,7 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 55,0 тысяч рублей. Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 150,7 квадратных метров при стоимости 28,1 тыс. рублей за квадратный метр.

Продолжается рефинансирование ипотечных кредитов военнослужащих-участников НИС, оформленных по программе «Военная ипотека»  банком ЗЕНИТ, ПАО «БАНК СГБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АБ «Россия», АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ». Минимальные процентные ставки при рефинансировании ранее полученного ипотечного кредита составляет 7,3% годовых, по программе «Семейная ипотека для военнослужащих» - 4,9% годовых, по программе «Господдержка 2020» - 5,75% годовых.

Размер накопительного взноса на одного участника НИС на 2020 год проиндексирован и составляет 288 410,00 рублей.

В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы приобретено 6 823 жилых помещений на общую сумму более 21 млрд. рублей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Социальное развитие , Жилье
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