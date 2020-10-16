16.10.2020 (12:30)

Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота выполнили более 1000 огневых задач

В летнем периоде обучения военнослужащие артиллерийских подразделений армейского корпуса Балтийского флота выполнили более 1000 огневых задач, израсходовав при этом около 4000 крупнокалиберных и реактивных боеприпасов.

Военнослужащие артиллерийских подразделений корпуса во взаимодействии с расчетами БпЛА отработали уничтожение условного противника силами разведывательно-огневого комплекса (РОК). Расчеты БпЛА после разведки сил противника передавали их координаты на командный пункт, где принималось решение на поражение целей с использованием РОК. После чего артиллеристы выполняли огневое поражение целей.

Артиллеристы объединения успешно освоили применение реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация» и другого артиллерийского вооружения

Сейчас в соединениях и воинских частях армейского корпуса проходит перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации, после чего артиллеристы продолжат выполнять поставленные задачи в рамках зимнего периода обучения.

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